На востоке Украины есть только одни наемники – российские, отметили в Центре оперативного информирования.

В Минобороны опровергают российскую дезинформацию, распространенную накануне министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об "американских наемниках" в зоне проведения ООС и об их "химическом оружии".

Соответствующий комментарий Центра оперативного информирования размещен на сайте Министерства обороны Украины.

В Минобороны Украины назвали "дезинформацией" распространенное главой Минобороны РФ на заседании коллегии ведомства 21 декабря заявление о якобы "достоверно установленной присутствии более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области".

"В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация", – отмечается в комментарии.

Также, добавили в Минобороны, не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман".

Читайте такжеСША ответили на упреки России о химоружии на Донбассе: "Прекратите использовать фальшивую риторику" (видео)В комментарии говорится, что Российская Федерация ранее уже прибегали к подобной дезинформации, в частности, в 2018 году было распространено фейковые сообщения о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

"В то же время, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Сергей Шойгу сказал, что якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Война на Донбассе – краткая справка УНИАН

Весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

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