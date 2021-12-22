Там отметили, что заявления министра обороны РФ о якобы химических веществах на Донбассе - это очередные примеры массированной российской дезинформации.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали, что должна сделать Российская Федерация для обеспечения безопасности в Европе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что якобы в Донецкой области действуют представители американских частных военных кампаний".

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации", - подчеркнул Николенко.

"Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - отметил спикер.

В связи с этим в МИД Украины призвали российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

"Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление решить конфликт политико-дипломатическими методами", - отметил спикер.

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В частности, по его словам, первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", - подчеркнул Николенко.

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию. Речь идет, якобы, о городах Авдеевка и Красный Лиман.

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