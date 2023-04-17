Оккупанты ровняют местные сооружения с землей.

Российские захватнические войска интенсивнее используют тяжелую артиллерию и авиаудары на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя наступление оккупационных сил на востоке страны. "Бахмутское - увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей", - написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий. На Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлении российские захватчики провели безуспешные наступательные действия.

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Защитники Украины сегодня осуществляли как оборонительные, так и активные штурмовые действия, добавила она.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Сегодня в 93 бригаде Сухопутных войск ВСУ заявили, что в городе продолжаются жесткие уличные бои с захватчиками. Несмотря на заявления российских оккупантов, борьба за город продолжается.

Старший лейтенант ВСУ, начальник медпункта одного из батальонов Сергей Джердж отмечает, что на этом направлении инициатива переходит к украинским силам.

По данным американского Института изучения войны, ради захвата города российское Минобороны начало усиливать сотрудничество с наемниками частной военной компании "Вагнер", несмотря на все распри с ее владельцем.

Сегодня российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала рассказы наемников о казнях и убийствах гражданских в Украине.

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