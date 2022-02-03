Сейчас российские подразделения неподалеку от границ Украины насчитывают около 115 тыс. наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и временно оккупированные Донбасс и Крым.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Министр подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму продолжается милитаризация, а оккупированная территория используется как полигон.

"Мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия, и отведение и заведение подразделений Вооруженных сил РФ. Но по состоянию на сегодняшний день формирование ударных группировок не зафиксировано. И оно с точки зрения подготовки само наступления не происходит", - подчеркнул он.

Резников также отметил, что по сравнению с пятницей существенных изменений или какого-то неожиданного фактора на границах с другими государствами не наблюдается.

Он добавил, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями вооруженных сил РФ, фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки стран-партнеров.

"Сегодня мы также вдоль других границ Украины с РФ и Беларусью не наблюдаем формирования каких-то ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - сказал он.

По данным МОУ, сейчас российские подразделения насчитывают около 115 тыс. наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, включая временно оккупированныt Донбасс и Крым.

В частности, происходит переброска подразделений на полигоны в Крыму и Воронежской области РФ, а также шесть российских десантных кораблей с Северо-Балтийского флота продолжают осуществлять переход по Средиземному морю и должны зайти в сирийский порт "Тартус".

"Какие будут дальнейшие изменения, мы увидим. Не исключено, что они могут изменить дальше свой маршрут в сторону Черного моря", - уточнил министр.

По словам Резникова, сегодня должна начаться активная фаза белорусско-российских учений на территории Беларуси.

"Мы ожидаем, что участие в этом обучении примут несколько тысяч человек... Наши вооруженные силы, пограничники, Нацгвардия, полиция, Служба безопасности Украины готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, которые граничат с дружественной нам Беларусью. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации", - подчеркнул он.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что Украина не планирует осуществлять никаких провокаций в отношении Беларуси и не ожидает никаких провокаций со стороны Беларуси.

"Мы считаем, что между нами не существует никаких оснований для вражды и недружественного недопонимания... Поэтому мы бы хотели, чтобы в Минске нас услышали. И надеемся, что пребывание там российских войск будет носить временный характер и они после учений выйдут с территории Беларуси. Потому что это в интересах независимости и суверенности Республики Беларусь", - пояснил он.

По мнению Резникова, угрозы неотвратимого вторжения в Украину нет, следовательно, нет и оснований для паники, испуга, бегства и упаковки чемоданов".

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.

Читайте такжеДанилов: в случае нападения РФ Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post осенью, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: