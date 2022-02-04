Замминистра иностранных дел Польши напомнил, что Россия в 2008 году напала на Грузию фактически в день открытия Олимпийских игр.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает, что существует риск нападения Российской Федерации на Украину во время зимней Олимпиады в Китае.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

В частности, Яблоньского спросили, может ли Россия использовать время Олимпийских игр для активизации своих действий и начала очередной войны против Украины.

"Безусловно, такой риск существует, Россия никогда ничего не принимала во внимание. В 2008 году, фактически в день открытия Олимпийских игр в Пекине, Россия напала на Грузию", - ответил Яблоньский.

"Нужно отдавать себе отчет в том, что Россия, которая является субъектом международных отношений, к сожалению, непредсказуемым, нарушающим свое слово, нарушающим международное право, все же остается стороной, с которой нужно разговаривать", - сказал замминистра.

Он напомнил, что Польша председательствует в ОБСЕ, которая является площадкой для диалога, где все еще существует возможность переговоров с Россией.

"Мы, в рамках ОБСЕ, будем говорить с Россией. Министр иностранных дел (Збигнев) Рау будет встречаться с Сергеем Лавровым (глава российской дипломатии) ", - передал он.

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Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине, Китайская Народная Республика будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

Угроза новой агрессии России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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