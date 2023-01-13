Поставка будет осуществлена по сложной схеме при участии Франции.

Правительство Италии приняло решение поставить в Украину батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, разговоры о которой шли несколько месяцев. Об этом сообщает издание RID.

По данным журналистов, премьер-министр страны Джорджия Мелони дала "зеленый свет" два или три дня назад.

В последние две недели поставка этого ЗРК оставалась под вопросом из-за позиции военных. Их беспокоило то, что на вооружении Италии всего пять батарей SAMP/T, одна из которых к тому же сейчас развернута в Кувейте в рамках международной операции против ИГИЛ в регионе.

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Подтолкнуть Рим к принятию окончательного решения помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

По данным издания, схема поставки зенитного-ракетного комплекса в Украину будет сложной.

"Батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", – заявили источники.

Система ПВО SAMP/T

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T является совместной франко-итальянской разработкой, в основе которой лежит ракета-перехватчик ASTER 30 и радарный комплекс Arabel. Главным преимуществом этого ЗРК является его способность сбивать баллистические ракеты.

Впервые Украина официально запросила комплексы SAMP/T в октябре 2022 года. В тот момент Россия уже начала кампанию ракетного террора против украинской энергетики.

После этого вопрос завис в воздухе. Италия долго не могла решиться на отправку этого оружия, ссылаясь на некие технические затруднения.

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