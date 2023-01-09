С сегодняшнего дня российские захватчики начали выдавать пропуска для передвижения между городами, находящимися в оккупации.

С начала января российские оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. По его словам, с сегодняшнего дня россияне начали выдавать пропуска для передвижения между городами, находящимися в оккупации.

"Например, для поездки из Мелитополя в Бердянск надо предоставить комендатуре собственные данные для получения пропуска, который, может, дадут, а, может, и не дадут – алгоритм, как всегда, совсем непонятный", - рассказал Федоров.

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Также, по его словам, с целью усиления давления на мирных жителей в Мелитополе оккупанты запустили чат-бот в Telegram для поиска участников украинского подполья.

"С 1 января рашисты ввели чат-бот, в котором пропагандируют и пытаются агитировать выдавать наших партизан и наши силы сопротивления. Они до сих пор не могут понять, что почти через 11 месяцев после оккупации 99% людей ждут возвращения Украины. Из-за этого чат-бота все наши жители, которые поддерживают Украину, которые сидят в украинских чатах и обмениваются информацией, становятся мишенью - это большая опасность для нашего гражданского населения", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, он отметил, что оккупанты с начала января пытаются вывести гривню из обращения во временно оккупированном Мелитополе, но им это не удается. Рублями рассчитываются только в некоторых российских супермаркетах, а ценность гривни с каждым днем только растет.

"В некоторых супермаркетах, которые чисто российские, действительно не принимают гривню, но на рынках и в других магазинах, наши жители могут рассчитаться ею. Ценность гривни выросла, потому что люди не хотят ее тратить, ведь понимают, что после освобождения Мелитополя рубли превращаются в фантики, поэтому гривню держат на руках, ожидая деоккупации. Это еще один вид сопротивления, которое оказывают наши жители", - добавил Федоров.

Война в Украине - ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, по информации Центра национального сопротивления во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, оккупационная администрация с целью выявления участников украинского подполья призвала жителей сообщать "о подозрительных людях" в чат-боте в Telegram.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне превратили оккупированные территории Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты - в тюремные камеры. Российские войска не дают людям выехать с захваченных территорий.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника. По словам местных жителей, боеприпасы детонировали более часа.

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