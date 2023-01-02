Данных по потерям врага пока нет.

В ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в Мелитопольском районе, сообщает мэр Иван Федоров в Telegram.

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь на любителей чужой земли ждет лишь один финал - быть в ней погребенными", - написал он.

Данных по потерям врага пока нет.

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Издание "РИА Мелитополь" пишет о взрывах у российских оккупантов между поселками Мирный и Пивничный около 5:30 по местному времени.

"После этого у оккупантов началась паника. Прилетело по расположению русских. Сколько рашистов отправилось на концерт Кобзона, уточняем", - заявляют журналисты.

Война в Украине - ситуация в Мелитополе

В декабре российские оккупанты начали стягивать дополнительные силы в город. Мэр города Иван Федоров 12 декабря сообщал о прибытии в район "кадыровцев", которые должны были взять под контроль "блокпосты" и контролировать поведение "мобиков".

23 декабря прогремела новая "бавовна" в штабе боевиков Кадырова в Мелитополе.

ВСУ чуть ли не ежедневно бьют по логистике захватчиков в Запорожской области, удары призваны парализовать движение оккупантов и их оборонный потенциал.

31 декабря ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак. Потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага.

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