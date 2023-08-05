Эвакуация через Крым также превратилась в лотерею.

В захваченный Мелитополь Запорожской области оккупанты привозят "гастролеров" из РФ, а также не выпускают из города местных жителей. Таким образом террористы готовятся к так называемым "выборам".

"Прошлогодний опыт псевдореферендума показал: местные жители игнорируют "демократию" от оккупантов. Поэтому приходится привлекать гастролеров из глубинки немытой", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, две недели назад россияне закрыли самый быстрый путь эвакуации через КПП Колотиловка-Покровка, чтобы не дать местным жителям покинуть захваченную территорию.

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Федорова добавил, что эвакуация из Мелитополя через оккупированный Крым превратилась в лотерею, поскольку одних оккупанты на КПП пропускают, а других - разворачивают обратно. Это касается даже владельцев российских паспортов.

"Даже для рашистов паспорт РФ, выданный на ВОТ - это волчий билет", - подытожил мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Чтобы скрыть реальные потери, противник разместил в области по меньшей мере несколько мобильных крематориев.

Силы сопротивления также не сидят на месте. Во временно оккупированном россиянами Мелитополе за неделю нашли убитыми четырех российских захватчиков.

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