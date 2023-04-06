Пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил об увеличении интенсивности обстрелов позиций украинских защитников со стороны российских оккупационных войск. В марте 2023 года пограничники выдержали более 1800 вражеских обстрелов.

"Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%. Совместно с другими подразделениями пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Также в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники", – рассказал Демченко в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что украинские воины постоянно отражают вражеские атаки на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В районе Бахмута российские оккупанты продолжают концентрировать наибольшие наступательные ресурсы, несмотря на большие потери. По словам Демченко, российские захватчики пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения.

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Обстрелы Украины: последние новости

За сутки, 4 апреля 2023 года, россияне обстреляли населенные пункты в восьми областях Украины. Под огонь попали 92 украинских населенных пункта. В результате вражеских атак погибли четверо мирных жителей.

В течение того дня враг также бил по Донецкой области. В результате обстрелов погибли шестеро жителей области, еще семеро получили ранения. По Донетчине били ракетами, артиллерией и из РСЗО "Град".

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