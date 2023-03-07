Украинские пограничники в составе Сил обороны Украины в прошлом месяце участвовали в около 300 боевых столкновениях с агрессором на Бахмутском направлении.

В феврале в районе Бахмута украинские пограничники выдержали более 1,6 тыс. вражеских обстрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он подчеркнул, что пограничники постоянно отражают атаки врага на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Самая сложная ситуация наблюдается возле Бахмута.

"Несмотря на значительные потери, противник продолжает штурм города Бахмут и его окрестностей. И оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения. Отмечу, что в феврале пограничники выдержали более 1 тыс. 600 обстрелов, которые осуществлял враг по позициям наших ребят. Их интенсивность, по сравнению с январем, увеличилась", - сказал Демченко.

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Пресс-секретарь добавил, что пограничники ликвидируют значительное количество оккупантов, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники.

"Совместно с подразделениями других составляющих Сил обороны пограничники в течение месяца участвовали в около 300 боевых столкновениях с агрессором", - отметил Демченко.

Ситуация в Бахмуте

3 марта вблизи Бахмута бойцы Госпогранслужбы ликвидировали 25 российских захватчиков.

Опорные пункты пограничных подразделений в Донецкой области активно обстреливает вражеская артиллерия.

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