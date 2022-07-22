Местные жители отказываются работать на строительстве оккупантов даже за большую зарплату.

В Мариуполе местные жители саботируют строительство оккупантов и устраивают тихие бунты.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По словам Андрющенко, оккупанты хотят, чтобы люди работали с 8 до 20:00 в нечеловеческих условиях, без воды на солнце.

"Люди отказываются работать на строительстве оккупантов. Тихий саботаж, не спасает даже "большая" анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей",- рассказал он.

По его данным, тихий бунт также устроили работники одного из комбинатов.

"На ММК им. Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась", - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения" и наживаются на похоронах. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

Напомним, 19 июля Петр Андрющенко отметил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры, учитывать, что такое решение абсолютно незаконно.

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