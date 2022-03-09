В результате обстрела здание полностью разрушено.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в своем Facebook, что российские оккупанты около часа назад нанесли артиллерийский удар по роддому, который находится в Мариуполе.

"Российские оккупанты нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин. Россияне, вы будете гореть в аду", - написал Аброськин.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что оккупанты скинули несколько бомб на детскую больницу.

"В настоящее время российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется. Никогда не забудем! Никогда не простим этих подонков", - говорится в заявлении.

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