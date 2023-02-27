РФ считала, что город находится вне досягаемости для украинских войск.

Россия считала, что Мариуполь находится вне зоны поражения украинских войск. Вот почему недавние взрывы в городе стали поводом для беспокойства среди оккупантов.

Такими выводами поделились в британской разведке в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине. Как отметили эксперты, с 21 февраля пророссийские лица сообщили о 14 взрывах во временно захваченном Мариуполе и окрестностях. Удары наносились по складу боеприпасов в аэропорту, двум местам хранения топлива и металлургическому заводу, который рашисты использовали в качестве базы.

"Мариуполь находится на расстоянии не менее 80 км от линии фронта. Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как находящуюся вне зоны действия обычных украинских ударных возможностей. Хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, поскольку это крупнейший город, захваченный Россией в 2022 году, который она все еще контролирует, и он расположен на ключевом логистическом маршруте", - сообщили в британской разведке.

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Взрывы в Мариуполе: последняя информация

За последнюю неделю в городе неоднократно раздавались взрывы. Например, 22 февраля было зафиксировано 11 случаев "бавовны". Инциденты происходили в районе АС-2 (Центральный район), остановки Стан-3000 (Кальмиуский район), на металлургическом комбинате имени Ильича и других объектах.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты находятся в состоянии шока из-за взрывов: "Потому что для противодействия они пытались сначала сбивать нашу "кару небесную" системами ПВО — это не помогло. Потом два дня подряд поднимали самолеты — это тоже не помогло. И они не знают, что сейчас сделать, у них очень большая проблема, это они понимают".

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал взрывы в Мариуполе. По его словам, расстояние для ВСУ уже не имеет большого значения. Чиновник намекнул, что удары могут наноситься более чем на 150 километров.

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