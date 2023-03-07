Они ввели практику ночных перебросок.

Российские захватнические войска изменили тактику движения военных колонн через временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его данным, с 00:30 до 02:00 оккупанты осуществляли большую переброску танков, топливокрасителей и грузовиков через город, направление не уточняется. Ради своей безопасности они полностью выключили мобильную сеть "Феникс" (незаконная телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги мобильной связи на оккупированной части Донецкой области).

"Фиксируем глобальное изменение тактики относительно движения колонн. Теперь она сопровождается проблемами с мобильной связью и используется практика ночных перебросок. Мариупольская "бавовна" учит оккупанта (к сожалению) быстро", - добавил Андрющенко.

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Войска РФ в Мариуполе

Напомним, что 22 февраля стало известно об11 взрывах в Мариуполе, в частности в районе АС-2, остановки Стан-3000 и на металлургическом комбинате имени Ильича. В СНБО тогда сказали, что у Украины больше нет больших проблем с нанесением ударов по объектам глубоко в российском тылу.

Недавно советник мэра Мариуполя сообщил, что оккупанты развернули пункты контроля на всех мостах, а также начали рыть там окопы и проводить минирование.

На днях стало известно о движении большой колонны техники с живой силой в городе в направлении Мангуша/Бердянска. Также, по данным Андрющенко, российские захватнические войска накапливают силы в районе Мариуполя.

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