Отмечается, что эпицентр взрывов находится в Кальмиусском районе города.

В пятницу, 10 марта, во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе слышали около 20 взрывов.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что пока никаких деталей относительно этих взрывов нет, но их эпицентром мог быть Кальмиусский район захваченного города.

"Около 20 взрывов прогремело в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнить", - написал Андрющенко.

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Что происходит в Мариуполе

Как известно, с 24 февраля прошлого года погибло 22 тысячи жителей Мариуполя. В городе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

Пока люди выживают в разрушенном городе, российские захватчики накапливают силы, разворачивают пункты контроля на мостах и роют окопы. Также постоянно фиксируется перевозка российской техники через город.

В городе действуют украинские партизаны, также Вооруженные Силы Украины бьют по позициям оккупантов. Из-за последних ударов они были вынуждены менять тактику движения колонн.

22 февраля в городе прогремело 12 взрывов. Сообщалось о поражении склада боеприпасов и места базирования оккупантов. На следующий день взрывы повторились - на этот раз в порту.

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