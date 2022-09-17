Также поражены 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

В Луганской области украинские военные уничтожили три опорных пункта противника, тыловой пункт управления и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В течение 16 сентября подразделения Сил обороны отбили атаки россиян, нанеся им потери, в районах Бахмута, Зайцево, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантах", - рассказал он.

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По словам главы ОВА, подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

В то же время, Гайдай добавил, что оккупанты продолжали обстреливать десятки населенных пунктов области из минометов и артиллерии.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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