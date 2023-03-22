Также украинские пилоты уничтожили зенитно-ракетный комплекс противника.

В эти сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил и военной техники оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла... 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, украинские пилоты уничтожили зенитно-ракетный комплекс противника.

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ВСУ с начала большой войны ликвидировали на фронте уже 167 490 оккупантов, из них 920 - за 21 марта.

Кроме того, уничтожено уже 3557 вражеских танков, 6887 бронированных машин, 305 самолетов и 290 вертолетов и др.

ВС поделились забавными кадрами, как дрон бьет по оккупанту-мародеру, который перебирал краденые продукты возле своей тачанки. В результате "прилета" террористу пришлось накладывать жгут на ногу.

Также сегодня на севере украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Эпическое видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей, - тому пришлось себя добивать.

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