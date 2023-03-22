Укранские военные отомстили российскому оккупанту-мародеру.
Захватчик так был занят украденными продуктами, что не увидел перед собой дрон с подвешенным боеприпасом. В итоге получил "прилет".
Как видно на видео, граната разорвалась вблизи оккупанта, осколками задело его левую ногу.
"Трехсотый" террорист был вынужден в спешке останавливать кровотечение.
Потери РФ в Украине - последние новостей
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в боях уже 167 490 оккупантов и тысячи единиц техники. 21 марта ВСУ ударили по двум ЗРК врага, складу боеприпасов, радиолокационной станции и еще одном важном объекте противников.
Эпичное видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к прятавшемуся между тел убитых товарищей наемнику – тому пришлось себя добивать.
Кроме того, силы ССО показали кадры ликвидации целой роты оккупантов на Бахмутском направлении.