Захватчик получил "прилет" как раз тогда, когда перебирал украденные продукты.

Укранские военные отомстили российскому оккупанту-мародеру.

Захватчик так был занят украденными продуктами, что не увидел перед собой дрон с подвешенным боеприпасом. В итоге получил "прилет".

Как видно на видео, граната разорвалась вблизи оккупанта, осколками задело его левую ногу.

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"Трехсотый" террорист был вынужден в спешке останавливать кровотечение.

Потери РФ в Украине - последние новостей

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в боях уже 167 490 оккупантов и тысячи единиц техники. 21 марта ВСУ ударили по двум ЗРК врага, складу боеприпасов, радиолокационной станции и еще одном важном объекте противников.

Эпичное видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к прятавшемуся между тел убитых товарищей наемнику – тому пришлось себя добивать.

Кроме того, силы ССО показали кадры ликвидации целой роты оккупантов на Бахмутском направлении.

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