На украинской земле морпехи уничтожили еще немало противников.

В Украине морские пехотинцы за прошедшие сутки, 21 марта, ликвидировали десятки российских захватчиков.

Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ликвидировали 33 врага, говорится на странице ВМС ВСУ в Facebook. В сообщении также отмечается, что окончательные вражеские потери еще уточняют.

"Воинские части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в ВМС.

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Ранее сообщалось, что наши морпехи 12 марта "минуснули" девятерых врагов, а также боевую машину пехоты противника.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 22 марта Генштаб ВСУ сообщил, что украинские государства 114 раз атаковали защитников украинского государства на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях и получили отпор.

На востоке нашей страны противники несут очень серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 167490 оккупантов.

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