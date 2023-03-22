Силы обороны, по предварительным сведениям, ликвидировали вражеский "Орлан".

На севере украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины. "Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно речь идет о беспилотнике типа "Орлан-10".

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Напомним, в начале декабря 2022 года американская газета The New York Times писала, что РФ испытывает дефицит разведывательных дронов "Орлан-10" отечественного производства.

Стоит отметить, что на украинской земле уже ликвидировали 2 183 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

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Утром 22 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враги минувшей ночью запустили по нашей земле 21 беспилотник-камикадзе "Шахед-136" иранского производства, 16 вражеских дронов ликвидировали.

В результате вражеской атаки дронами есть "прилеты" в Житомирской и Киевской областях. В Киевской области жертвами атаки со стороны противника стали семь человек.

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