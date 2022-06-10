Снаряд по Севастополю оккупанты якобы сами запустили с моря.

Жители Севастополя вечером 10 июня видели следы в небе. Оккупационные власти заявили, что это - проверка системы противовоздушной обороны.

Пользователи соцсетей в пятницу публиковали фото и видео следов в небе, характерных для работы ПВО.

Так называемый "глава города" Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, заявил, якобы над Севастополем в "тренировочном формате" отработали системы противовоздушной обороны.

Снаряд по Севастополю оккупанты якобы сами запустили с моря.

"Город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно", – утверждает Развожаев.

Как сообщал УНИАН, в Черном море российские оккупанты усилили корабельную группировку еще одной подводной лодкой. Враг держит наготове 40 крылатых ракет.

Также напомним, что США одобрили передачу Украине РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Также Борис Джонсон 6 июня анонсировал, что Великобритания подарит Украине дальнобойные РСЗО М270.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что они будут давать Украине боеприпасы "в больших масштабах". Дальность поражения РСЗО М270 - до 80 километров.

Президент РФ Владимир Путин раньше пригрозил применять свои средства поражения по тем объектам в Украине, по которым удары пока не наносились, если Запад будет поставлять Киеву дальнобойные РСЗО.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

На Банковой объяснили, почему Украина не будет обстреливать Россию американскими РСЗО.

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