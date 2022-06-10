Враг держит наготове 40 крылатых ракет.

В Черном море российские оккупанты усилили корабельную группировку еще одной подводной лодкой.

Об этом заявил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Они продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, в готовности один большой десантный корабль", - сообщил Назаров.

Ранее сообщалось, что опасность для Одесской и Николаевской областей из-за ракетных обстрелов россиян с лодок в акватории Черного моря увеличилась за последние сутки.

Если несколько дней назад враг чаще всего применял стратегическую авиацию, которая стартовала с территории РФ, то сейчас наибольшая опасность идет из акватории Черного моря.

Как сообщал УНИАН, ранее в Международной морской организации при ООН заявили, что обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы, а без этого невозможно снять блокаду и пустить корабли.

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