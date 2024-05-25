Утром 25 мая в Евпатории (временно оккупированный Крым - УНИАН) прогремели взрывы. Кроме того, очевидцы заявили о "хлопке" в Новофедоровке.
Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", утром субботы в Евпатории были слышны взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.
В Новофедоровке на западе Крыма расположен аэродром "Саки". Там базируется 43 истребительный полк РФ. На вооружении этого полка есть бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
В то же время в сети сообщают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы - от газовых баллонов.
Последние взрывы в Крыму
Как сообщал УНИАН, накануне в сети появились видео мощных взрывов на оккупированном полуострове. Сообщалось о ракетной атаке на Симферопольский район и Алушту.
Захватчики заявили о гибели двух "случайных прохожих" и поражении "пустого объекта хозяйственного назначения". По их словам, ПВО сбила три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила три морских дрона.
В сети писали, что в Алуште после атаки заметили большое количество автомобилей скорой медицинской помощи. Партизаны заявляют о поражении узла связи (в/ч 28735) в поселке Солнечногорское.