Несколько взрывов прогремели в Новофедоровке, где расположен аэродром оккупантов.

Утром 25 мая в Евпатории (временно оккупированный Крым - УНИАН) прогремели взрывы. Кроме того, очевидцы заявили о "хлопке" в Новофедоровке.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", утром субботы в Евпатории были слышны взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.

В Новофедоровке на западе Крыма расположен аэродром "Саки". Там базируется 43 истребительный полк РФ. На вооружении этого полка есть бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Видео дня

В то же время в сети сообщают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы - от газовых баллонов.

Последние взрывы в Крыму

Как сообщал УНИАН, накануне в сети появились видео мощных взрывов на оккупированном полуострове. Сообщалось о ракетной атаке на Симферопольский район и Алушту.

Захватчики заявили о гибели двух "случайных прохожих" и поражении "пустого объекта хозяйственного назначения". По их словам, ПВО сбила три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила три морских дрона.

В сети писали, что в Алуште после атаки заметили большое количество автомобилей скорой медицинской помощи. Партизаны заявляют о поражении узла связи (в/ч 28735) в поселке Солнечногорское.

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