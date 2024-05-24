По данным журналистов, под ударом оказался узел связи ПВО.

Ночью Украина ударила американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств. "Пока Украина пытается сдержать российские войска на северном и восточном фронтах, ATACMS позволяет угрожать российским объектам в Крыму, сосредоточившись на системах ПВО, реактивных истребителях и военных кораблях", - пишут журналисты.

В апреле Украина использовала более дальнобойный вариант ATACMS для удара по аэродрому, было уничтожено несколько современных российских пусковых установок и радаров ПВО. На прошлой неделе под удар попал другой аэродром в Крыму.

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На этой неделе был нанесен удар по порту Севастополя, сообщалось о поврежденнии военного корабля. Оккупационные власти Крыма заявили, что в ту ночь российская ПВО сбила девять ракет ATACMS.

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан считает, что Украина может сосредоточиться на глубоких ударах, пытаясь восстановить личный состав перед возможным контрнаступлением в следующем году.

Он отмечает, что Крым - привлекательная цель для таких атак, поскольку там находится множество стационарных военных объектов, таких как аэродромы и порты, которые нелегко замаскировать или рассредоточить. "Я не думаю, что они смогут отрезать полуостров, но они могут заставить Крым чувствовать себя некомфортно", - говорит Кансиан.

Ночная атака на Крым: что известно

Напомним, ночью в сети появились видео мощных взрывов на оккупированом полуострове. Сообщалось о ракетной атаке на Симферопольский район и Алушту.

Захватчики заявили о гибели двоих "случайных прохожих" и поражении "пустого объекта хозяйственного назначения". По их словам, ПВО сбила три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила три морских дрона.

В сети писали, что в Алуште после атаки заметили большое количество автомобилей скорой медицинской помощи. Партизаны заявляют о поражении узла связи (в/ч 28735) в поселке Солнечногорское.

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