Кадры атаки на Крым / Коллаж УНИАН / фото из соцсетей, Скриншот

Ночью Украина ударила американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств. "Пока Украина пытается сдержать российские войска на северном и восточном фронтах, ATACMS позволяет угрожать российским  объектам в Крыму, сосредоточившись на системах ПВО, реактивных истребителях и военных кораблях", - пишут журналисты.

В апреле Украина использовала более дальнобойный вариант ATACMS для удара по аэродрому, было уничтожено несколько современных российских пусковых установок и радаров ПВО. На прошлой неделе под удар попал другой аэродром в Крыму.

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На этой неделе был нанесен удар по порту Севастополя, сообщалось о поврежденнии военного корабля. Оккупационные власти Крыма заявили, что в ту ночь российская ПВО сбила девять ракет ATACMS.

фото The Wall Street Journal

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан считает, что Украина может сосредоточиться на глубоких ударах, пытаясь восстановить личный состав перед возможным контрнаступлением в следующем году.

Он отмечает, что Крым - привлекательная цель для таких атак, поскольку там находится множество стационарных военных объектов, таких как аэродромы и порты, которые нелегко замаскировать или рассредоточить. "Я не думаю, что они смогут отрезать полуостров, но они могут заставить Крым чувствовать себя некомфортно", - говорит Кансиан.

Ночная атака на Крым: что известно

Напомним, ночью в сети появились видео мощных взрывов на оккупированом полуострове. Сообщалось о ракетной атаке на Симферопольский район и Алушту.

Захватчики заявили о гибели двоих "случайных прохожих" и поражении "пустого объекта хозяйственного назначения". По их словам, ПВО сбила три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила три морских дрона.

В сети писали, что в Алуште после атаки заметили большое количество автомобилей скорой медицинской помощи. Партизаны заявляют о поражении узла связи (в/ч 28735) в поселке Солнечногорское.

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