Уже проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.

В разрушенной вражеским ударом школе Краматорска найдено тело одного погибшего. под завалами может быть еще двое людей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе.

"Спасатели обнаружили и достали тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2-х человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 21 июля, российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке, а также обстреляли промышленную часть Краматорска.

Также сегодня британская разведка сообщила, что россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.

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