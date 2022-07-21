Накануне россияне убили одного мирного жителя региона, еще 5 человек получили ранения.

На Донбассе российские оккупанты разрушили две школы и обстреляли промышленную часть Краматорска.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Две школы разрушили сегодня российские оккупанты - в Краматорске и Константиновке. Кроме того, этой ночью была обстреляна промышленная часть Краматорска - предприятия СКМЗ (Старокраматорский машиностроительный завод - УНИАН) и НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод - УНИАН)", - отметил он.

Кириленко добавил, что также оккупанты в очередной раз обстреляли центр Бахмута.

В Торецке во двор частного дома прилетела неразорвавшаяся вражеская ракета.

"Кроме того, кассетным боеприпасом рашисти обстреляли Ивановку Черкасской громады, повредили частный дом", - написал глава ОВА.

Вместе с тем, по его данным, 20 июля россияне убили одного мирного жителя Донетчины - в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что Россия имеет территориальную цель за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

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