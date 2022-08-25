Жителей области призвали не пренебрегать сигналом тревоги.

В ночь на 25 августа в Киевской области прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Есть информация о нескольких звуков взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", - написал он.

На месте удара возник пожар, утверждают очевидцы.

Кулеба призвал жителей области не пренебрегать сигналом тревоги.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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