Суммарно дольше всего сигнал тревоги звучал в Запорожской области.

Всего за сутки 24 августа на территории Украины (без учета Луганской области, где тревога объявлена с 4 апреля) сигнал воздушной тревоги звучал 189 раз.

Об этом сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Больше всего тревог было в Полтавской и Кировоградской областях - 12 раз. По 11 раз тревога звучала в Запорожской и Днепропетровской областях. По 10 раз - в Харьковской и Черкасской областях.

Суммарно дольше всего (без учета Луганщины) сигнал тревоги звучал в Запорожской области - 14 часов и 4 минут. На втором месте Днепропетровщина - там тревога звучала 13 часов и 13 минут. Закрывает тройку лидеров Донецкая область, где воздушная тревога была объявлена на протяжении 11 часов и 11 минут.

Таким образом, День Независимости в этом году наверняка можно назвать одним из самых тревожных дней войны.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Чаплино в Днепропетровской области в результате чего погибли не менее 22 человек.

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