Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема, но получили отпор и ретировались.

На Славянском направлении российские оккупанты совершили неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем противник обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Толстодубово, Шевченково и Запселье Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов Харькова, Светличного, Слатиного, Русских Тишков и еще 20 населенных пунктов; задействовал авиацию для ударов по Верхнему Салтову, Пришибу, Рубежному и Одноробовке.

"На Славянском направлении огнем ствольной и реактивной артиллерии противник воздействовал на районы Славянска, долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дубравного. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григоровки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорськ, Шумы, Зайцевое, Васюкивка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации оккупанты пытались разрушить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема: они получили отпор и ретировались, добавили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 24 августа 2022 года Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты понесли потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.

На Южнобугском направлении противник продолжал сосредоточивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий сил обороны.

Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Добрянка, Осокоровка, Потемкине и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артакове.

В Генштабе также отметили, что корабельное группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

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