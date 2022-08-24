Сообщается, что подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ проводят набор личного состава.

Российское военное командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.

Сообщается, что подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ проводят набор личного состава, который добровольно пойдет воевать против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразил лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

Кроме того, командиры соединений и частей морской пехоты жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения заданий во время морских десантных операций.

Вследствие боевого применения в качестве мотострелковых подразделений они несут значительные потери в личном составе. Среди них – большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений.

Ранее разведка США сообщила, что у российских захватчиков заканчиваются боеприпасы, что ускоряет процесс уменьшения их наступательного потенциала.

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