Сообщается, что в регионе работает ПВО.

Утром 9 мая во всех украинских областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска ракет Россией. Взрывы слышали жители Киева и области.

05:22. В Киеве раздался очень мощный взрыв. Над столицей и в ее окрестностях сработала ПВО, заявляют в КГВА.

Как сообщила Киевская областная военная администрация, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны:

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"Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

Также украинцев призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не публиковать в сети работу украинских защитников.

В Киевской городской военной администрации сообщили о том, что украинская ПВО работает на окраинах столицы.

Атака на Киев 8 мая 2023

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами иранского производства Shahed-136/131.

Было применено 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления – аэродрома Сеща Брянской области). Украинской ПВО удалось уничтожить все 35 дронов.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что ночью 8 мая 2023 года была самая массированная атака россиян на Киев с начала полномасштабного вторжения.

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