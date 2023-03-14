В Киевской областной военной администрации предупредили о вероятных звуках взрывов в Бучанском районе.
Как сообщает в Telegram Киевская ОВА, в Бучанском районе сегодня, 14 марта, запланирована ликвидация ранее обнаруженных взрывоопасных предметов.
"Может быть громко", - подчеркнули в администрации.
Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Взрывы в Украине 14 марта - последние новости
Утром 14 марта в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. СМИ писали о работе ПВО.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял о запуске противорадарных ракет, направленных на обнаружение и поражение украинских систем ПВО.
Также в понедельник утром прогремели взрывы в Краматорске. Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, по меньшей мере один человек погиб, количество жертв устанавливается.
Накануне в ОК "Юг" сообщали, что во время массированного удара 9 марта Россия пыталась выследить систему Patriot, поверив слухам СМИ, что эти установки уже якобы в Украине.