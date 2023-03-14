Под завалами, вероятно, находятся люди.

Во вторник, 14 марта, российские оккупанты ударили ракетой по жилой многоэтажке в Краматорске Донецкой области.

Как сообщают местные паблики, а также военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По данным местных сообществ, под завалами разрушенного оккупантами дома находятся люди. На месте атаки слышны человеческие крики.

Видео дня

На первых кадрах с места происшествия видно, что вражеская ракета попала в трехэтажный дом. На месте уже работают спасатели.

Только что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о трех раненых гражданских в результате утреннего обстрела Краматорска.

"Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели", - отметил глава ОВА.

Обновлено 10:14. Как сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-службу Донецкой прокуратуры, один из пострадавших в результате удара РФ по Краматорску скончался в больнице. Еще трем пострадавшим оказывается помощь. Спасательная операция продолжается.

Ситуация в Краматорске: последние новости

Краматорск - прифронтовой город в Донецкой области, которые находится под регулярным огнем российских оккупантов. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре, убивая мирных жителей.

1 и 2 февраля россияне устроили кровавые дни в Краматорске. Враги повредили 51 многоэтажку, а под завалами оказались люди. В результате террористических атак захватчиков погибло четверо жителей, а 14 получили ранения различной степени тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: