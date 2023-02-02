Киевлян призвали сохранять спокойствие.

Сегодня, 2 февраля, в северо-западном пригороде Киева прогремят взрывы, их могут услышать и жители столицы.

Как объяснили в Киевской городской военной администрации (КГВА), взрывы - плановые, работают украинские саперы.

"Сегодня, 2 февраля, в Бучанском районе пиротехники будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Потому в некоторых районах Киева может быть громко. Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", - предупредили в администрации.

По информации президента Владимира Зеленского, сегодня в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывает около 170 тысяч квадратных километров - более четверти территории страны.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 129 тысяч 30 захватчиков.

Также Россия потеряла в Украине: танков - 3211; боевых бронированных машин - 6382; артиллерийских систем - 2212; РСЗО - 458; средств ПВО - 222; самолетов - 293; вертолетов - 284.

Также сообщалось, что российские войска активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, РФ продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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