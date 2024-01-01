Также ВСУ разбили несколько складов с боеприпасами и пункт управления противника.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пункт управления противника.

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Война в Украине: новости

В течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском и Херсонском направлениях. А на Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Кроме того, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 780 оккупантов, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения пересекли новую кругленькую отметку и составляют уже 360 тыс. 010 человек.

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