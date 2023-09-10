За 10 дней сентября оккупанты выпустили по Украине 168 дронов-камикадзе Shahed-136. Это уже превысило показатели августа.

За 10 дней сентября российские оккупанты выпустили по Украине 168 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Это больше чем за весь август - 167 и немногим меньше чем за весь июнь - 197.

На это обращает внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что основная часть ударов приходится по Одесской области, хотя еще в июле российские оккупанты регулярно терроризировали саму Одессу, нанося удары по портовой инфраструктуре ракетами. "Не исключено, что эта слишком дорогая и дефицитная форма террора исчерпала свой ресурс. А потому, по дунайской портовой инфраструктуре сосредоточили дроны", - отметил он и добавил, что этому сосредоточению предшествовало накопление.

В связи с этим эксперт отметил, что на днях были озвучены планы РФ производить 6 тыс. Shahed-136 в год, а это по 500 единиц в месяц. "Такого количества не мог производить Иран. Сама же РФ, до полномасштабного вторжения в Украину, за годы, смогла накопить около 2 500 дронов разного типа. На налаженном производстве ББ "Ланцет" нет и близко таких объемов выпуска", - прояснил ситуацию Коваленко.

Видео дня

Он сделал вывод, что РФ не имела возможности за лето открыть крупносерийное производство Shahed-136, которое превышало бы производство имеющихся образцов БПЛА, но, "предварительный показатель налетов за сентябрь несколько настораживает".

Ночная атака дронов

Среди ночи российские оккупанты запускали ударные дроны по Украине, поэтому в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Она длилась два часа. Утром стало известно, что враг атаковал "шахедами" Киев.

Позже Воздушные силы Украины сообщили, что оккупанты атаковали ударными БПЛА типа Shahed-136/131, запущенными из района Курска. Всего враг запустил 33 "шахеда" из которых сбить удалось 26.

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