По утверждению оккупантов, они отбили несколько недавно потерянных позиций к юго-востоку от Белогоровки, однако визуального подтверждения этому нет.

Российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

Об этом говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что россияне продвигались к северо-западу от Белогоровки в 12 км к югу от Кременной в Луганской области.

Кроме того, российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Белогоровки Луганской области и Масютовки Харьковской области (13 км к северо-востоку от Купянска).

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Аналитики отметили, что по утверждению оккупантов, они отбили несколько недавно утраченных позиций к юго-востоку от Белогоровки, однако визуального подтверждения этому в ISW не наблюдали.

Также была информация, что российские войска продвинулись на 2 км от Масютовки, хотя ISW не видел ни визуального подтверждения этих наступлений, ни подтверждения того, что российские силы контролируют Масютовку.

В отчете Института также отмечается, что в данное время идут бои в районе населенных пунктов Дворична и Синьковка в районе северо-востока от Купянска.

Война в Украине: новости

Самая сложная ситуация фиксируется на Донбассе, где идут ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. По данным Генштаба, в течение суток подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку. А 27 мая ВСУ отбили 13 вражеских атак.

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