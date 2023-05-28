На Марьинском направлении украинские защитники отбили 14 атак противника в районе города Марьинка.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области", - говорится в сводке.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

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На Марьинском направлении украинские защитники отбили 14 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил.

Война в Украине: новости

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Донбассе. Там идут ожесточенные бои. Как сообщал Генштаб 27 мая в течение суток подразделения сил обороны отбили 13 вражеских атак. Так, на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромово. На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

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