Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал видео с места ликвидации мощной авиационной бомбы.
Соответствующий ролик он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам!", - сообщил городской голова.
Он выразил надежду, что в городе больше не будет таких находок, однако призвал жителей оставаться крайне осторожными.
Напомним, в Ирпене, в районе военного госпиталя обнаружили авиабомбу. Жителей микрорайона просили немедленно выехать в другие части города.