Мэр призвал жителей города оставаться крайне осторожными.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал видео с места ликвидации мощной авиационной бомбы.

Соответствующий ролик он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам!", - сообщил городской голова.

Он выразил надежду, что в городе больше не будет таких находок, однако призвал жителей оставаться крайне осторожными.

Напомним, в Ирпене, в районе военного госпиталя обнаружили авиабомбу. Жителей микрорайона просили немедленно выехать в другие части города.

Вас также могут заинтересовать новости: