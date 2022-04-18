Восстановление транспортного сообщения на Житомирской трассе было приоритетной задачей после освобождения Киевской области от российских оккупантов.

Силами дорожников и военных в течение 13 дней была возведена временная переправа через реку Ирпень вблизи села Стоянка. Новый мост вновь возобновил сообщение Киева с ближайшими населенными пунктами на Житомирской трассе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По словам Кубракова, уже утром автомобили двинулись по введенной в эксплуатацию переправе, которая работает в направлении Житомира и Киева.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано", – отметил он.

Министр подчеркнул, что восстановление транспортного сообщения на Житомирской трассе было приоритетной задачей после освобождения Киевской области от российских оккупантов.

"Приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но и сама трасса была полем битвы. Поэтому оперативно начали расчищать трассу, и параллельно строить временную объездную дорогу. В кооперации с военными за 13 дней возвели временную белощебеневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установили дорожные знаки", – рассказал Кубраков.

Сейчас переправой могут пользоваться легковые или малогрузовые авто, однако также ведутся работы по восстановлению разрушенного моста, чтобы в полном объеме восстановить транспортные перевозки.

"Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые авто. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями. Отмечу, что это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", – подчеркнул министр.

Как ранее сообщал Александр Кубраков, строителей дорог не будут мобилизовывать в армию.