Около 16:00 саперы будут обезвреживать авиабомбу.

В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.

"В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Вывезти ее невозможно. Около 16:00 саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто есть сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня", - отметил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

С первых дней вторжения в Ирпене не прекращались ожесточенные бои.

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