В HRW считают положительным, что документирование преступлений оккупантов произошло сразу после их отступления.

Заместитель директора по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch Гиорги Гогия считает положительным признаком, что документирование преступлений российских оккупантов произошло сразу после их отступления.

Об этом он сказал на брифинге.

Правозащитник прокомментировал отчет HRW о преступлениях российских военных против прав человека во время их оккупации территории Киевской и Черниговской областей в период с 24 февраля до конца марта.

"Этот документ пытается разоблачить потенциальные факты военных преступлений, совершенных российскими войсками против украинского населения во время периода оккупации Киевской и Черниговской областей", - сказал он.

По его словам, правозащитники посетили 17 населенных пунктов. Они "пытались собрать доказательства на месте, собирали видео и фотодоказательства, которыми поделились люди".

"Некоторые результаты – это самосуд, самочинные расправы, когда людей убивали просто без причин. Также мы задокументировали по крайней мере 32 случая самосуда, самочинной расправы... Было шесть случаев принудительного исчезновения, когда людей просто похищали. Они исчезли, и неизвестна информация об их местонахождении. Также было задокументировано семь случаев пыток и казни", - добавил Гогия.

На уточнение, подпадают ли выявленные факты под определение военных преступлений, он ответил: "Да, они могут подпадать под определение военных преступлений, преступлений против человечества. И это очень важно для того, чтобы состоялось следствие".

Представитель Human Rights Watch напомнил, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданское население во время войны.

"То, что было обнаружено, в тех случаях имели место прямые нападения на гражданское население, задержание гражданских, содержание их в нечеловеческих условиях, пытки, издевательства. Все это запрещено. Потому что все это является нарушением международного гуманитарного права. И это равно преступлениям войны", - добавил Гогия.

Он подчеркнул, что ответственность ложится не только на конкретных российских военных, но и на их командование.

"То, что является уникальным в украинском случае, что документирование преступлений войны произошло почти сразу после того, как отступили российские войска. Следователи национального уровня, международные следователи сразу начали собирать доказательства, передавать их на хранение... Я думаю, что это довольно позитивный признак того, что будет понесена ответственность", - сказал он.

Гогия выразил надежду, что работа следователей "приведет к ответственности, что ответственность не замедлит". "Будет сделано все, что нужно сделать, для того, чтобы наказать виновников этого преступления", - добавил представитель HRW.

Human Rights Watch и война в Украине:

Human Rights Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в США, которая осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека.

18 мая Human Rights Watch рассказала о зверствах россиян в Украине.

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