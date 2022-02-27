В Харькове командиры украинских военнослужащих "полностью переиграли русских оккупантов".
Для оккупантов была создана иллюзия, что город почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей, написал в Telegram советник министра внутренних дел Антона Геращенко.
По его данным, после этого оккупантам позволили зайти вглубь города и начали "х*рячить по полной".
"Важно!!! Запорожье, Днепр, Чернигов, Сумы, Киев, Николаев - снимайте все таблички с указателями домов и улиц. Мы знаем наши города, а враг - нет!", - подчеркнул советник главы МВД.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.