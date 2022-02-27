Врагу позволили зайти вглубь областного центра, утверждает советник главы МВД.

В Харькове командиры украинских военнослужащих "полностью переиграли русских оккупантов".

Для оккупантов была создана иллюзия, что город почти брошен на произвол судьбы и станет легкой добычей, написал в Telegram советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его данным, после этого оккупантам позволили зайти вглубь города и начали "х*рячить по полной".

"Важно!!! Запорожье, Днепр, Чернигов, Сумы, Киев, Николаев - снимайте все таблички с указателями домов и улиц. Мы знаем наши города, а враг - нет!", - подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.