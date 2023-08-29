Речь идет о территории, которая пока что считается "серой зоной" для армий Украины и РФ.

Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг возле Антоновского моста, в районе Олешек, на левом берегу Херсонской области - в зоне, которая считается "серой" для ВСУ и армии РФ.

Речь идет о поселке Дачи. Флаг Украины установили над постройками, как дополнительное предупреждение оккупантам. Соответствующее видео показал местный телеграм-канал "МОСТ: ХЕРСОН".

"На одном из зданий на территории садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг", - отмечается в сообщении.

В то же время, журналист из Херсона Константин Рыженко указал, что флаг подняли в сопровождении гимна Украины военнослужащие Андрей и Иван. Он показал соответствующий ролик.

Также это событие подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Эспрессо". Он указал, что флаг установили неподалеку от Антоновского моста 28 августа.

"Это символ того, что оккупантам не удастся удержаться на левобережье Херсона", - отметил он.

ВСУ подняли украинский флаг над Работино

Напомним, 23 августа сине-желтый флаг также взвился на Мелитопольском направлении (Запорожская область) в селе Работино. ВСУ удалось деоккупировать поселение. В честь этого наша армия подняла там флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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