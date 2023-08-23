Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в Работино.

ВСУ в день Государственного флага подняли сине-желтый флаг над селом Работино на Мелитопольском направлении. Об этом сообщают бойцы 47 отдельной механизированной бригады в телеграм-канале.

"Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага! И так будет везде!",- говорится в сообщении.

Также бойцы добавили видео, снятое с дрона, на котором видно здание школы. В ней выбиты окна, кое-где нет даже стен, но на крыше гордо развевается украинский флаг.

Видео также перепостил в своем Телеграм главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Украина, с Днем Государственного флага!", - подписал он под видео.

Успехи ВСУ на Мелитопольском направлении

22 августа бойцы 47-й ОМБР подтвердили, что прорвались в село Работино. Сейчас Силы обороны Украины эвакуируют жителей из села, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов и теперь россияне обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.

Как отмечают эксперты, Работино было для ВСУ самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака, хотя ВСУ нужно освободить еще три села - Новопрокоповку, Ильченково и сладкую Балку.

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