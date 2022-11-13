В воскресенье, 13 ноября, после 22:30 в Харькове прогремели взрывы. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги в городе и области.
О серии взрывов, по меньшей мере трех подряд, сообщает "Суспильне" и ряд местных Телеграмм-каналов.
Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова призвала местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно идти в укрытия:
"В Харькове слышны взрывы. Информация уточняется. Все службы работают. Находитесь в укрытиях!".
А позже Попова пожелала местным жителям мирной ночи и поблагодарила ГСЧСников за круглосуточную работу.
Отметим, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно обстреливает Харьков. В городе инфрастуктура подверглась значительным разрушениям.
Обновлено: В 23:41 мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале сообщил, что РФ атаковала ракетами Индустриальный район города.
"Предварительно - промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
Ситуация в Харьковской области
В результате контрнаступления ВСУ, которое началось в конце августа, деоккупирована почти вся территория Харьковской области.
Утром 2 ноября россияне обстреляли Волчанск, в результате атаки были ранены 5 человек.
Поздно вечером 2 ноября в Харькове были зафиксированы три "прилета". Попадания пришлись на нежилое здание.
31 октября РФ обстреляла Харьков - были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.