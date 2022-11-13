Подробной официальной информации о взрывах в городе нет.

В воскресенье, 13 ноября, после 22:30 в Харькове прогремели взрывы. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги в городе и области.

О серии взрывов, по меньшей мере трех подряд, сообщает "Суспильне" и ряд местных Телеграмм-каналов.

Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова призвала местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно идти в укрытия:

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"В Харькове слышны взрывы. Информация уточняется. Все службы работают. Находитесь в укрытиях!".

А позже Попова пожелала местным жителям мирной ночи и поблагодарила ГСЧСников за круглосуточную работу.

Отметим, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно обстреливает Харьков. В городе инфрастуктура подверглась значительным разрушениям.

Обновлено: В 23:41 мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале сообщил, что РФ атаковала ракетами Индустриальный район города.

"Предварительно - промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Ситуация в Харьковской области

В результате контрнаступления ВСУ, которое началось в конце августа, деоккупирована почти вся территория Харьковской области.

Утром 2 ноября россияне обстреляли Волчанск, в результате атаки были ранены 5 человек.

Поздно вечером 2 ноября в Харькове были зафиксированы три "прилета". Попадания пришлись на нежилое здание.

31 октября РФ обстреляла Харьков - были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

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