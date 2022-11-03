Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об обстрелах российскими оккупантами Киевского района города.

Как сообщил мэр Харькова, поздно вечером 2 ноября было зафиксировано три "прилета". Предварительно попадания пришлись на нежилое здание.

"Три "прилета" по Киевскому району. Предварительно попадание в административное нежилое здание", – написал Терехов.

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Мэр Харькова отметил, что информации о раненых или погибших в результате атаки пока нет.

Обстрелы Харьковщины: что известно

Российские оккупанты практически ежедневно атакуют Харьков и область.

Утром 2 ноября россияне обстреляли Волчанск. В результате атаки были ранены 5 человек.

31 октября РФ в очередной раз осуществила обстрел Харькова. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

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