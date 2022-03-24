Чтобы освободить их, необходима специальная техника.

В Изюме на Харьковщине под завалами вследствие авиаудара остаются по разным данным более 30 человек. Спасатели не могут к ним добраться без спецтехники.

Об этом рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Чиновник говорит, что в момент авиационной атаки со стороны российских оккупантов в доме находились жильцы. Несколько этажей дома в результате удара рухнули и привалили собой убежище.

На данный момент спасатели решают вопрос о поиске специальной техники, и своими силами пытаются разобрать завалы, чтобы спасти людей.

Напомним, оккупанты совершили более 1800 авиаударов по Украине. За месяц российские оккупанты выпустили 467 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по украинской территории.

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