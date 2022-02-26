На Харьковщине фиксируют случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры.

В Харькове есть опасность массированного обстрела наших позиций из вражеской артиллерии и самолетов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Он отметил: "Сейчас комендантский час завершен, однако передвигаться по городу опасно".

Синегубов сообщил, что ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага.

"Их цель - завербовать гражданское население, определить цели и закладка электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях выявления подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!" - написал он.

По его словам, фиксируются случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам.

"Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможно, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения", - отметил он.

"Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массированного обстрела наших позиций из вражеской артиллерии и самолетов", - подчеркнул председатель ОГА.

Он отметил, что вчера были случаи прорыва обороны и несколько вражеских танков зашли в город, после чего были уничтожены, и контроль был восстановлен нашими войсками.

"После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целиться из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу. Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ", - написал Синегубов.

Он сообщает, что были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.